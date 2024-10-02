期貨商論壇／生技期 避險優選

上周美國聯準會官員在禁聲期結束後，市場對較鷹派的鮑曼特別關注，因他在一場演講中表示，美國中性利率可能遠高於大流行前水準，擴張性財政支出可能引發通膨風險。她並且說，不排除通膨進展可能持續處於停滯狀態，且FOMC較大的降息行動可能會被解讀為過早宣布戰勝通膨，這樣的預期恐會讓長期利率跌過頭，進而導致金融情勢更加寬鬆，造成通膨再起。

台股方面，近日受中國大陸刺激政策影響，相關原物料及中概股都有不錯的表現，但在上周五由於受美超微財報影響、及輝達被北京政府打壓，導致相關的權值類股受創，而周一台股在台積電領跌下，也結束上周的攻勢。短期恐要關注大陸相關經濟數據是否有受大陸的刺激政策而有所改善，而在生技指數方面，上周在半年線止跌，而周一大跌下，生技指數卻收紅，後續可觀察是否會突破季線，但若行情不能延續，恐在半年及季線震盪。

若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每永豐期貨一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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