台泥有戲 押逾四個月

中國人行近日祭出救市三道猛藥，法人預期有助提振民眾消費信心與意願，帶動內需市場止跌回穩，台泥（1101）等沈寂許久的原物料龍頭股價轉強，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

回歸基本面來看，隨房地產市場持續疲弱，統計今年前八月中國大陸水泥產量衰退11%，為第四年需求下滑，法人指出，9月開始進入傳統銷售旺季，雖然部分地區水泥價格有所調漲，漲幅為每公噸人民幣10至50元不等，但整體第3季平均價格仍有不少地區較去年同期衰退。

雖然第4季水泥價格還會有一至二次調漲機會，但部分省分庫存比偏高，至9月底仍達70%至75%，法人評估，第4季價格恐難以擺脫較去年同期衰退局面。

大陸官方多次放寬限購令且對房地產企業融資鬆綁，但目前整體房市庫存仍高，8月底商品房待售面積年增14%，房市回溫仍需一段時間，法人認為，水泥市場需求將呈現L型復甦。

法人指出，台泥大陸水泥事業短期雖難起色，所有歐非及台灣水泥表現持穩，且和平電廠機組恢復營運，綠能事業虧損持續縮小，股價低檔有限，吸引投信及外資逢低買進。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日逾120天的相關權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。