全民權證／閎康 兩檔活跳跳

閎康（3587）下半年台灣客戶訂單狀況改善，中國大陸第3季將有新產能開出；日本部分，名古屋實驗室需求續強，北海道先進製程客戶預期提前一季進案，熊本廠2025年也將開始明顯貢獻，營運動能可期。

市場持續看好閎康今、明年獲利成長性。閎康積極配合客戶進行產能擴充，包含今年在新竹擴充材料分析、故障分析產能、台南擴充材料分析產能、第3季成立大陸蘇州故障分析實驗室等，擴大客戶服務範疇，由於領先同業更早進行海外布局，明年效益逐步顯現，尤其日本地區成長動能強勁，且海外地區佔比提高將優化毛利率結構。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

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