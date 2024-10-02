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新興、裕民 四檔強強滾

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
新興航運董事長許積皋。記者黃淑惠／攝影
新興航運董事長許積皋。記者黃淑惠／攝影

新興（2605）、裕民（2606）等散裝航運股進入傳統需求旺季，加上近期中國推動刺激經濟政策，推升中國鐵礦砂現貨價落底反彈，有利增加礦商運輸意願，海岬型運價因而大漲，權證券商建議，可利用認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人指出，隨散裝市場近年來運力增速放緩、產業結構改善下，今年以來，海岬型船舶運價底部明顯墊高、優於往年水準；在下半年旺季需求，加上大陸推動刺激經濟政策下，此波原物料行情可望推動海岬型運價上漲。

中長期而言，由於散裝市場新船訂單持續處於歷史低檔，加上新船交船時程拉長，顯示未來二至三年內市場運力供給增速有限；在市場拆船量、新船下水量一增一減下，散裝市場淨增運力將呈下滑，有望支撐中長期運價走勢，有利新興、裕民等散裝船公司營運表現。

中長期而言，由於散裝市場新船訂單持續處於歷史低檔，船舶運力供給增速將低位運行；另環保法規趨嚴加上船齡逐年增長，未來老船拆解壓力大增。整體而言，在市場新增運力受限下，中長期運價走勢有望獲得支撐。

新興第3季受到需求淡季影響，散裝船舶及油輪運價皆有所回落，市場預估單季稅後純益2.26億元，每股純益（EPS）0.39元；市場預估第4季稅後獲利3.1億元、季增40%，EPS為0.54元，全年受惠散裝及油輪市場供需維持在相對健康的結構，加上業外出售船舶利益貢獻，預估全年稅後純益15.9億元，年增259.5%，EPS約2.7元。

裕民方面，下半年有三艘新船交付，營運有望進一步走高，第3季在股利收入貢獻下，市場預估稅後純益12.8億元、EPS約1.52元，第4季稅後純益12.1億元、EPS為1.44元，全年隨新船加入對營運呈正向貢獻，預估今年稅後純益46.9億元，年增71.5%，EPS有5.5元水準。

看好散裝航運股後市，可布局價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證。

EPS 裕民

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