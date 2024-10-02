台塑、中鋼 認購發燒

今日主題 中國大陸官方祭出強勁救市方案，法人預估可望刺激景氣，除了激勵股市急漲，原物料行情也可望再起，同步帶動運輸原物料的散裝輪運費續揚；台灣相關上市櫃公司也受惠這波原物料需求風潮，在相關個股漲聲響起之際，認購權證也可留意布局時機。

近期中國大陸官方祭出一系列救市方案，激勵陸股強勁反彈，尤其是對原物料量價有正面效應，而運輸原物料的散裝輪同步受益。國內相關上市櫃公司包括台塑（1301）、中鋼（2002）可望受惠這波由大陸帶動原物料需求的風潮。

「中國大陸救市受惠股」相關權證

大陸官方出手全面救市、救經濟，近來帶動陸股強漲，也推升台股中沈寂許久的原物料龍頭相關個股，上周全面轉強，包括水泥、塑膠、鋼鐵、玻陶、造紙等指標股有所表現。

投顧法人表示，在大陸持續經濟刺激政策下，台企在大陸營收占比較高的中概內需餐飲、醫美、隱形眼鏡等，短線有望跟隨著刺激政策轉強。

以原物料股來說，台塑預期第3季營收將季增，第4季受惠部分石化產品進入傳統旺季，海外客戶下單意願增強，有利銷售及出貨增溫，加上第4季歲修的工廠數較第3季減少，開工率提升，可望帶動第4季提升。法人指出，從題材面上，帶動原物料股價增溫，但上游乙烯及丙烯價格強勢，終端產品線價格下跌，不利獲利空間，後續仍需觀察。

此外，大陸官方致力挹注經濟能量，提升全球最大鐵礦消費國的需求前景，帶動鐵礦石價格上漲，在十一長假後的拉貨、補貨潮將是觀察重點。尤其政策利多下，有利推動各項投資以及用鋼需求，第4季原來即是傳統旺季，可望順勢推升價格續航；另外要關注下游房產與基礎建設的實際開工情形是否好轉。

法人分析，現階段鋼鐵行業因供需不平衡，產生結構性低迷，長期的解決方案須減少鋼鐵產能，否則只要鋼價上揚、利潤率回升，產量又會重新增加，供需失衡的問題將持續存在。

權證發行商表示，投資人若看好台塑、中鋼等大陸救市受惠股後續表現，可以挑選價內外15%以內，距到期日120天以上的權證入手，以小金搏大利。