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全民權證／貿聯 可挑逾200天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
貿聯-KY相關權證
貿聯-KY相關權證

貿聯-KY（3665）旗下大部分業務庫存接近尾聲，加上市場最為關注的高速運算（HPC），在人工智慧（AI）浪潮中，成長力道具想像空間外，半導體也扮演另一成長動能。

法人指出，貿聯-KY今年上半年HPC相關營收占比15%，取代工廠自動化成為最大終端應用，未來可望持續斬獲GPU及ASIC伺服器市場商機，連接線及連接器產品已成功切入輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，且長期與雲端服務提供商（CSP）合作，展望更加正向。此外，貿聯日前宣布全資併購斯洛伐克商Easys Electronics，預計第4季交割，將進一步強化Box Build及系統整合能力。

權證發行商建議，可買進價內外10%內，距到期日200天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

凱基證 權證 貿聯

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