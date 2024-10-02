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全民權證／盟立 選價內外15%

經濟日報／ 記者何佩儒整理
盟立相關權證
盟立相關權證

盟立（2464）聚焦生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，搭上AI及人形機器人順風車，甚至以自動化生產設備切入先進封裝CoWoS領域，近來受到資本市場關注。

盟立投入資料中心的「浸沒式散熱系統」開發，可降低資料中心的能源消耗，尤其無人機房的設計概念能減少人力需求，並大幅提升運行效率，符合永續與節能的AI產業趨勢。盟立日前宣布與深圳市科達利實業及蘇州偉創電氣科技，合資成立新公司，搶攻機器人關節模組市場。三方的核心技術包含諧波減速機、靈巧手、伺服一體輪、軸關節模組、機器人關節、控制器、驅動器等。

看好盟立的投資人可挑選價內外15%左右，有效天期逾120的權證介入，參與個股行情。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

機器人 盟立

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