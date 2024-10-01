櫃買中心公告第4季得為認購（售）權證標的證券
櫃買中心於10月1日公告2024年第4 季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有漢來（1268）等314種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。
與第3季修正版比較，所有發行人可發行標的增加27家公司，包括濱川、生泰、華義、錦明、東浦、尼克森、泓格、友威科、友華、高鋒、方土霖、健椿、百德、台特化、坤悅、美好證、高端、是方、瀧澤科、安碁、廣閎科、竹陞、叡揚、伯特光、康全電、北基，以及合騏。
A級發行人可發行標的增加32家公司，包括精湛、綠意、山富、協禧、網龍、公準、倚強、奇鈦科、陽程、皇龍、聚積、博磊、聯光通、晶達、擎邦、信音、松上、捷波、大城、天品、岳豐、元山、大中、互動、宏觀、富強鑫、全宇昕、宸曜、萬達寵、蜜望實、立碁，以及盛弘。
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