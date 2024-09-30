全民權證／期貨商論壇／就市論勢／美律 瞄準價內外5%

美律（2439）8月合併營收45.04億元，攀上十個月高點，也是今年以來最佳，月增18.3%，年增74.3%；前八月合併營收269.54億元，年增31. 6%；全年營收較去年雙位數成長無虞。

法人表示，美律有望受惠頭戴式耳機成長動能較強，除因去年需求持續成長，也透過成本優化使市占率提升。美律目前電競耳機約占美律整體營收比重近兩成，未來電競耳機營收比重有望進一步擴大。此外，電池、助聽器、麥克風等客戶庫存去化接近尾聲，加上新產品車用喇叭、大功率喇叭、Soundbar等，將於下半年至明年推出，有利成長動能。

若看好美律後市表現，可挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上之權證介入。（統一證券提供）

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