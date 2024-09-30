全民權證／期貨商論壇／就市論勢／寶成 押寶逾兩個月
寶成（9904）本業獲利轉佳，法人看好明年訂單量回溫，有利產能利用率及毛利率進一步提升，營運展望正向。
法人指出，寶成製鞋業務客戶採多品牌策略，客戶包括Nike、Adidas、Asics、New Balance、Timberland等國際品牌，現階段大品牌訂單量逐漸復甦，預估今年製鞋銷售量將高個位數成長，下半年產品價降幅收斂，營收個位數成長。
展望明年，受惠製鞋業訂單復甦，法人對於寶成訂單量仍正向看待，至於通路業務仍需視中國大陸消費狀況，所幸寶勝庫存水位趨於健康，門市調整近尾聲，有利獲利表現。
權證發行商建議可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上的認購權證。（永豐金證券提供）
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