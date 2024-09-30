快訊

多圖／開箱Pixel 9 Pro Fold超薄大摺疊！雙螢幕即時翻譯 當立架自拍不求人

台美債ETF破底⋯債蛙崩潰快哭了！網曝這2類投資才賺

女毒犯躲盤查撞死清水所長 侯友宜凌晨悼念：人抓到了好好休息

全民權證／期貨商論壇／就市論勢／寶成 押寶逾兩個月

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
寶成相關權證
寶成相關權證

寶成（9904）本業獲利轉佳，法人看好明年訂單量回溫，有利產能利用率及毛利率進一步提升，營運展望正向。

法人指出，寶成製鞋業務客戶採多品牌策略，客戶包括Nike、Adidas、Asics、New Balance、Timberland等國際品牌，現階段大品牌訂單量逐漸復甦，預估今年製鞋銷售量將高個位數成長，下半年產品價降幅收斂，營收個位數成長。

展望明年，受惠製鞋業訂單復甦，法人對於寶成訂單量仍正向看待，至於通路業務仍需視中國大陸消費狀況，所幸寶勝庫存水位趨於健康，門市調整近尾聲，有利獲利表現。

權證發行商建議可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上的認購權證。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

寶成 權證

延伸閱讀

中國「十一」假期 機票飯店價格年減2成

士電、中興電 四檔發光

永豐金證推「美股股利再投入」

台達電、寶成 認購靚

相關新聞

期交所深耕 ESG 奪雙獎

臺灣期貨交易所今（2024）年持續參賽「2024年天下永續公民獎」，並再度於「中堅企業組」獲「2024年天下永續公民獎」...

期貨商論壇／中鋼期 利多加持

中國廉價鋼材大量出口引發多國憂慮之際，日本與南韓等國均宣布，將對進口中國鋼材展開反傾銷行動。日本經濟產業省稱，將擴大對進...

期貨商論壇／永續期 靈活布局

日本最大黨自民黨黨主席選舉結果出爐，石破茂勝選，將為日本新任首相。相較於對手高市早苗主張的弱勢貨幣政策，其為支持日央繼續...

台達電、貿聯 選中長期

電動車市場今年成長動能偏弱，但法人認為，聯準會（Fed）降息帶動購車成本下降，有利於促進2025年電動車出貨量，台達電（...

奇鋐、東陽 四檔活跳跳

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考奇鋐（3...

全民權證／期貨商論壇／就市論勢／富邦上証正2 兩檔靚

富邦上証正2（00633L）近期股價以仰角上攻，在上周二（9月24日）中國官方宣布一系列利多政策後的近五個交易日，漲幅高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。