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全民權證／期貨商論壇／就市論勢／富邦上証正2 兩檔靚

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
富邦上証正2相關權證
富邦上証正2相關權證

富邦上証正2（00633L）近期股價以仰角上攻，在上周二（9月24日）中國官方宣布一系列利多政策後的近五個交易日，漲幅高達44.5%之多。

陸股受惠於慶祝建國75周年前，官方釋出刺激政策組合拳，26日習近平主持的政治局會議，又意外釋出財政刺激政策訊號，市場因而嗅到不尋常味道，提前布局中國估值修正題材，短期超大量資金流入造就陸股暴漲。投信表示，上證指數自近期低點反彈已超過20%，短線可能進入超買階段，難免有短線獲利了結賣壓修正，建議留意風險並靈活操作。

權證發行商表示，投資人如看好富邦上証正2投資機會，可挑選價內外15%以內、150天期以上的權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

中國信託 權證

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