奇鋐、東陽 四檔活跳跳

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考奇鋐（3017）、東陽（1319）等個股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

奇鋐8月營收65.82億元，月增7.3%，年增25.3%，連三個月創新高；累計今年前八月營收445.05億元，年增19.9%。奇鋐看旺本季營運表現，預估第3季合併營收季增7%到12%，毛利率約23%到23.7%，等於兩大財務數字同創新高，法人推估，奇鋐今年前三季獲利有望達到去年全年水準，改寫新猷。

法人看好，輝達H系列需求強勁，3D VC產品然供不應求，將帶動奇鋐的散熱產品價格及出貨量皆增長。奇鋐日前強調，輝達GB200水冷板客戶端交貨時程未變，下半年液冷散熱產品占比達7%到10%。

汽車零組件大廠東陽8月自結合併營收達21.27億元，年增2.4%；今年前八月自結合併營收165.04億元，年增9%，雙雙創同期新高。東陽近年不斷增加本廠產能及設備，保持市場競爭力；近期取得新市園區4.8萬坪，加上近期陸續購置的2萬坪土地後，東陽集團規劃的三到五年擴廠計畫也將隨之展開。

權證發行商建議，若是投資人看好奇鈜、東陽後市股價表現，可以選擇價內外10%以內、有效天期120天以上的權證入手。