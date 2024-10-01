台達電、貿聯 選中長期
電動車市場今年成長動能偏弱，但法人認為，聯準會（Fed）降息帶動購車成本下降，有利於促進2025年電動車出貨量，台達電（2308）、貿聯-KY（3665）等台灣供應鏈營運有望受益。
根據EV-Volumes最新研究數據顯示，今年上半年包括插電式油電混合車（PHEV）和純電動車（BEV）的全球電動車出貨量達739萬輛，較去年同期成長22%。其中，中國大陸電動車出貨量達到440萬輛，年成長31%，為電動車市場貢獻主力，占全球電動車出貨的60%。美國電動車出貨量達到84萬輛，年成長12%，高於美國汽車市場的3.2%年成長率。
不過，本國投顧法人預期2024年全球電動車出貨量將達到1,640萬輛，年成長率約16%，並預期PHEV出貨量的年成長動能為27%，高於純電動車出貨量的11%，看好的主要原因是價格更實惠及比亞迪（BYD）激進的定價策略。
另一方面，受益於Fed降息，尤其較高價格的電動車受惠更多。投顧法人估計，由於model 2的推出和較低利率，特斯拉明年交貨量將達到235萬輛，年成長可達27%。總體而言，預估2025年全球電動車出貨量將達到1,968萬輛，年成長20%，其中PHEV、BEV出貨量的年成長率分別為24%、18%。
貿聯－KY為特斯拉和其他世界知名汽車品牌提供線束，由於電動車需求疲軟及市場占有率下降，其汽車部門在今年下半年仍然疲軟，但該部門已顯示出可能觸底跡象，本國投顧法人預期貿聯的汽車營收明年將出現復甦。
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