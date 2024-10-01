期交所深耕 ESG 奪雙獎

臺灣期貨交易所今（2024）年持續參賽「2024年天下永續公民獎」，並再度於「中堅企業組」獲「2024年天下永續公民獎」，並於今年首度獲「天下人才永續獎」，這分殊榮不僅肯定期交所過往ESG具體作為，也提醒期交所持續創新並深化ESG實踐。

「天下永續公民獎」係由天下雜誌舉辦，與國際永續潮流同步，以公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等指標，評選出臺灣最具未來性的新價值企業，今年邁入第18年，為國內最具影響力與指標地位之ESG獎項之一。

為響應主管機關發展永續的決心，期交所長期投入ESG發展，去年除購買14萬度綠電，並規劃逐年適時增加再生能源使用比例。

此外，期交所碳排量雖未達碳費徵收標準，仍於今年自願購得臺灣碳權交易所架上1,350公噸二氧化碳當量之國際碳權，以註銷去年實際碳排放量1,041公噸，並據此取得臺灣碳權交易所「完成2023年自願性碳中和目標」之證明，充分展現期交所對永續責任責無旁貸的決心與毅力。

為展現期交所ESG之成果，期交所今年也賡續出版「2023年企業永續報告書」，係期交所第九年度之企業永續報告書，報告書除持續參採GRI通用準則（GRI Universal Standards 2021）、永續會計準則（SASB）及氣候相關財務揭露規範（TCFD），並首次導入氣候相關揭露（IFRS S2），以持續加強資訊揭露透明度。上述中英文版報告書已可於期交所網站（https://www.taifex.com.tw/）查閱。

期交所以「TAIFEX Cares」展現對國內外市場無微不至的關懷，秉持「關心」、「用心」及「愛心」為核心精神，聆聽市場需求，提供多元化之商品及符合國際趨勢之制度、持續精進系統效能和各項服務品質，並承諾提供公平、透明、安全的交易結算環境，同時不忘善盡企業社會責任，透過回饋活動支持社會公益事業，致力於永續發展，與國內外合作夥伴攜手塑造更加開放、高效、穩定的金融環境。