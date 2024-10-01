期貨商論壇／中鋼期 利多加持

中國廉價鋼材大量出口引發多國憂慮之際，日本與南韓等國均宣布，將對進口中國鋼材展開反傾銷行動。日本經濟產業省稱，將擴大對進口中國鋼鐵課徵反傾稅範圍，擴大範圍到涵蓋經由第三國輸往日本鋼材。日本製鐵正聯合其他國內廠商遊說政府，要求對進口的中國營建用金屬採取措施。

南韓產業通商資源部同日稱，在接到DKC鋼鐵公司抗議後，已對進口中國不鏽鋼板展開反傾銷調查，計劃對去年進口產品進行調查，並可能對這類產品設置新進口障礙。

中國鋼協統計，8月全國粗鋼產量7,792公噸，較去年同期下降10%。中鋼稱眾所周知，這波全球鋼價無量下跌，最大關鍵因素就是中國鋼鐵產能過剩，加上其房地產市場重創、以及總體經濟面的不景氣，無法消化偏高的鋼鐵產量，進一步導致鋼材大量出口，低價外溢拖累各國鋼價。這種結構下，任可有關中國鋼鐵產量降低的訊息都是好事。

中國三大金融監管機構首長包含潘功勝、金融監管總局長李雲澤、證監會主席吳清近日罕見同台，端出一籃子政策，一口氣射出17支箭，涵蓋貨幣、房市、股市政策及商業銀行增資等，激勵銅、鐵等基本金屬原物料走高。鋼鐵產業有望柳暗花明，投資人不妨可以留意中鋼期（CBF）做相關操作。（群益期貨提供）

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