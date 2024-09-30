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10月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北30日電

台北股市今天下跌598.25點，收22224.54點。10月電子期收1186.80點，下跌41.35點，正價差6.85點；10月金融期收2084.60點，下跌6.60點，正價差2.31點。

10月電子期以1186.80點作收，下跌41.35點，成交913口。11月電子期以1228.15點作收，平盤，成交5口。

電子現貨以1179.95點作收，下跌42.37點；10月電子期貨與現貨相較，正價差6.85點。

10月金融期以2084.60點作收，下跌6.60點，成交506口。11月金融期以2094.20點作收，下跌0.80點，成交4口。

金融現貨以2082.29點作收，下跌12.06點；10月金融期貨與現貨相較，正價差2.31點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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