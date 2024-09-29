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士電、中興電 四檔發光

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
士電、中興電相關權證
士電、中興電相關權證

士電（1503）與中興電（1513）受惠於台電電網韌計畫，將帶動業績大幅成長；此外，海外市場需求也擴增，業績展望明確，獲法人買盤青睞。權證發行商表示，可挑長天期相關權證操作。

士電的重電事業群未來三年展望樂觀。今年上半年重電事業群成長17%，主要受惠於綠能政策、台電電網強韌計畫、北美綠能與電網改造商機，市場需求擴大。

士電變壓器產品較國際大廠交貨期間更短，取案及價格上具優勢及競爭力。2023年是在北美的開創期，低價搶市，毛利率比國內差，但後來的接單價格逐漸上來，現在國內和海外的毛利率差不多，近年外銷比重提高到15%至20%。未來國內、海外訂單並重，海外的營收／產能分配約占兩成。士電相關權證包括士電兆豐44購01、 士電統一45購02。

中興電8月營收21.95億元，年增18.69%；累計今年前八月營收165.53億元，年增13.47%，單月、前八月均創歷史同期新高。台電強韌電網計畫占GIS比重達80%的中興電為主要受惠者，預期2024到2025年台電在變電設備標案金額將分別年增22%、26%。

中興電目前在手訂單量約410億元，訂單能見度達2026年，除台電訂單，統包工程及美國重電市場也是重要動能，統包工程已取得大潭、台中等電廠改建相關統包工程，離岸風電3-1期亦有取得工程標案。

中興電相關權證有中興電兆豐43購03、中興電國泰42購01 。

士電

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