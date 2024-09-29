巨大、英業達 認購熱

台股多空震盪，目前盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」相對抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考巨大（9921）、英業達（2356）等，利用權證參與行情。

美國聯準會決議降息後，顯示在通膨逐步下滑之際，就業放緩風險已為聯準會另一個高度關注重點，且根據點陣圖顯示，今年仍有降息2碼空間，有利風險資產評價提升；台股短線雖上檔有壓，但中長線仍維持區間震盪格局看待，操作上建議汰弱留強。

巨大、英業達相關權證

統一證券建議，投資人可以權證入場相關優質股，如巨大、英業達等，利用權證代替現股布局，可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取倍數的獲利。

巨大近期宣布跨入飛輪，擴大營運版圖。巨大集團透過美國子公司SPIA Cycling Inc.以破產程序收購Stages Cycling品牌的資產，得標金額2,010萬美元（約新台幣6.4億元），並已完成交割。

巨大表示，收購主要目的是為擴展集團於室內騎乘領域（Indoor Cycling）之事業版圖，建構完整之騎行生態圈。巨大原本即為Stages Cycling代工生產飛輪，此次競標成功，將使巨大的「騎乘版圖」更大更多元。

巨大指出，未來透過室內與室外騎行的結合，讓戶外騎乘者體驗完整的室內訓練，也將室內健身客群帶到戶外，享受戶外騎乘的樂趣，建構完整體驗之最佳騎乘生態圈。

英業達第3季美系雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨升溫，並追加輝達Hopper架構系列H100與H200伺服器訂單，成為推升營運的強勁動能。法人預估，第3季伺服器營收比重將近五成，第4季也可望優於預期。

英業達指出，由於品牌廠提前拉貨，第3季筆電出貨量將持平，伺服器出貨量將季增個位數百分比。法人看好受惠美系客戶出貨量放大，且產品以主機板製造（L6）為主，將成為挹注英業達第3季毛利率向上的一大動能。

全年來看，英業達預期，伺服器出貨量年增超過兩成。法人預估，英業達今年AI伺服器營收占比將攀升至近兩成。

統一證券建議，若投資人看好此兩檔，可挑選價外程度20%以內、中長天期的相關認購權證進行操作， 藉以參與個股行情。