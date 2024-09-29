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期交所推廣偏鄉防詐

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所示意圖。 聯合報系資料庫
期交所示意圖。 聯合報系資料庫

隨著科技進步，詐騙手法日益翻新，偏鄉地區居民因訊息獲取不便，往往成為不法分子鎖定的對象。為提升偏鄉地區居民的防詐騙意識與自我保護能力，臺灣期貨交易所至屏東縣瑪家鄉，辦理反詐騙暨金融知識宣導說明會，吸引來自社區各地的居民熱情參與。

活動中介紹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」及「打詐新四法」：「通訊保障及監察法」、「洗錢防制法」、「詐欺犯罪危害防制條例」及「刑事訴訟法」。

期交所期望透過強化主管機關宣導政策，完善打詐防護面向，保障弱勢族群免於金融剝削，同時進一步向偏鄉民眾傳達政府全面向詐欺犯罪宣戰之決心與實際作為。

除針對最新法令進行宣導，期交所也準備了生動的案例分析，深入淺出地介紹了地下期貨、非法代操、釣魚網站、跨境網路交易虛擬貨幣等多種常見的詐騙手法，以及如何有效識別和應對詐騙陷阱，並提醒保護個人訊息的重要性。

本次舉辦地點屏東縣瑪家鄉為期交所「台灣少年足球聯合捐贈活動」所捐助的屏東縣瑪家國中所在鄉鎮；期交所自2014年起，發起「台灣少年足球聯合捐贈活動」號召，邀約證交所、集保結算所及寶成集團，照顧偏鄉弱勢學生足球隊，如今已邁入第十年，除持續辦理公益活動回饋社會，這次更將反詐騙暨金融知識帶到部落偏鄉，未來期交所將持續推動類似的宣導活動，深入更多偏遠地區，讓更多居民了解並掌握防詐騙的知識，切實提升社區的整體安全感。

本次說明會的成功舉辦，不僅提高當地居民的防詐騙意識，也展示政府和社會各界對於偏鄉地區安全問題的重視。期望通過舉辦實體的金融教育活動，有效減少詐騙事件的發生，為偏鄉居民營造一個更安全的生活環境。

除於偏鄉舉辦實體活動，期交所於官網建置「期貨反詐騙宣導專區」，提供反詐騙宣導圖卡、反詐騙宣導影音、期貨常見詐騙態樣及案例分享、合法期貨商名單、反詐騙諮詢及申訴、反詐新訊等豐富多元資訊。

偏鄉 臺灣期貨交易所 詐騙

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