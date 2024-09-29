期貨商論壇／半導體30期 帶勁

繼歐洲、英國等主要央行啟動降息後，美國聯準會也在本月19日宣布加入全球主要央行降息行列，顯示隨著全球經濟逐漸走出疫後通膨的影響，企業高借貸成本的壓力也逐步緩減。

寬鬆的貨幣政策環境有助對利率敏感的科技股和半導體股表現，尤其半導體產業具有高度資本集中的特性，企業的資金成本降低將進一步挹注公司營運與獲利動能。與此同時，中國也在近期宣布降準、降息等一系列政策，向金融市場釋出長期流動性約人民幣1兆元以刺激經濟。美中祭出大規模刺激措施，美國費半指數和台灣半導體30指數，近來皆出現強勁反彈。

晶圓代工龍頭台積電近日股價重返千元大關，除在資金環境轉為寬鬆激勵下，美系外資也發報告力挺，上修台積電明年營收、獲利，以及資本支出預估等，在台積電持續擴充先進封裝產能下，後市營運仍然看好，半導體30期貨也有望在台積電帶領下繼續上攻。

技術面來看，半導體30期貨近期跳空站回季線之上，後續盤勢觀察指數能否持續守住下方的季線及跳空缺口，只要下檔持續守穩，半導體30期貨接下來有機會繼續向6、7月的前高進行挑戰。（凱基期貨提供）

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