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群益證贈書做公益 支持企業策略學習與偏鄉教育發展

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）落實SDGs中的優質教育指標，提倡終身學習與社會責任，舉辦「贈書做公益」活動，購買由臺大名譽教授李吉仁新書《轉型再成長：策略架構與執行力》贈送主管，並將版稅將捐贈誠致教育基金會，支持其推動偏鄉教育轉型的KIST學校聯盟計畫。

《轉型再成長：策略架構與執行力》旨在幫助企業管理層應對當前產業變革中的挑戰，書中提出整合架構（C-SOP）、策略規劃導引架構（5C）以及管理工具（SPTSi），這些工具能有效引導企業制定並實踐成功的轉型策略。

群益金鼎證券藉由贈書活動，期望提升公司管理層的策略能力，進一步推動公司轉型與再成長。

透過購書捐贈給誠致教育基金會的版稅則會專門用於支持KIST學校聯盟計畫，幫助臺灣偏遠地區的小學轉型升級。

KIST計畫參考國際成功的公辦民營學校模式，旨在改善偏鄉學童的學習環境，培養學生的品格力與競爭力，促進教育資源的公平分配。

群益金鼎證券長期關懷偏鄉教育，推動「群益愛閱讀」計畫已邁入第十一年，致力於改善偏鄉小學的教育資源，減少城鄉差距，因此對於KIST學校聯盟計畫高度認同並支持，期待能共同為提升偏鄉教育品質努力。

此次贈書做公益活動不僅加強企業內部主管的策略能力，並實現了社會公益與企業發展的雙重效益。

未來，群益金鼎證券將持續推動結合企業發展與社會公益的活動，善盡企業社會責任，並鼓勵更多人參與，為臺灣的公平教育與社會進步作出更多貢獻。

偏鄉教育 公益活動 群益

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