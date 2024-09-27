全民權證／佳世達 兩檔有看頭

佳世達（2352）強化醫療零售通路布局，日前宣布將以每股175元，公開收購諾貝兒寶貝（6844）13.95%股權。佳世達透過聯合大艦隊策略，持續提升高附加價值事業的營收與獲利占比，有助營運向上。

法人分析，醫療事業是佳世達轉型高附加價值新事業的重要支柱之一，除了擁有明基醫院，佳世達同步布局醫療器材與醫藥通路的成長雙引擎，在全球邁向樂齡社會趨勢下，可望搶得先機。佳世達目前持有諾貝兒股權約26.72%，強化未來布局。目前醫療事業在佳世達營收占比持續提升，對提高佳世達毛利率有正面助益。

看好佳世達的投資人可挑選價內外15%左右，有效天期三個月以上的權證介入。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。