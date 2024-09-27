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全民權證／金像電 押價內外5%

經濟日報／ 記者周克威整理
金像電相關權證
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金像電（2368）8月營收35.7億元，月增1%、年增29.9%，並創新高，市場上調第3季營收至106.3億元，季增11.1%、年增34.9%，毛利率32.2%，稅後純益18.9億元，季增24.7%、年增62.8%，每股純益3.8元。

金像電高階產品除AI 伺服器需求暢旺外，800G交換器也將於9月陸續小量出貨，客戶主力為美系品牌業者，板層數達到38~48層，相較400G產品的20~30層產能耗用增加72%，有效抵銷消費性電子第4季步入淡季效應，市場看好第4季營收108.3億元，季增1.9%、年增21.7%，毛利率34.5%。

看好金像電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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