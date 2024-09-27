全民權證／兆利 瞄準逾四個月

兆利（3548）為NB及LCD Hinge大廠，受惠折疊手機趨勢，3C相關成為公司最大營收；上半年每股純益（EPS）4.98元，第3季持穩，第4季在陸系客戶訂單挹注下營運回升。

兆利預期第3季營運表現大致持穩第2季。第4季預期陸系客戶推出Mate X摺疊新機，有利價量表現，另外也有望獨家供應陸系客戶非手機折疊新品，預期營收會有較明顯的提升空間。展望2025年，預期手機、NB、LCD都會出現成長，以手機最佳、NB次之。此外，預期陸系客戶非手機折疊產品有望貢獻5%以上的營收。

權證發行商建議，看好兆利後市股價表現的投資人，可挑選價外20%以內、有效天期超過120天的相關權證。（元富證券提供）

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