台積、鴻海 選長天期

輝達（NVIDIA）新平台架構Blackwell GPU蓄勢待發，法人分析，隨台積電（2330） CoWoS產能擴增，帶動GPU供給增加，也將推升包括鴻海（2317）等AI伺服器大廠出貨。尤以第4季為電子業傳統旺季，投資人可透過權證以較低成本參與行情。

分析師表示，隨台積電CoWoS產能擴張使GPU供給增加，下半年到明年AI伺服器營收將成長，預估輝達2024年GPU出貨380到390萬顆、2025年將翻倍至750到770萬顆（Blackwell占64%）。同時第4季起GB200將開始貢獻硬體廠營收。不過整體而言，下半年Hopper系列GPU比重仍較高，包括GPU基板、組裝廠、3D VC、高U數機箱和滑軌廠商將受惠。預期2025年GB200伺服器出貨提升，GB200組裝廠、液冷與電源廠為主要受惠者。

由於輝達已確認GB200 GPU將於第4季開始出貨，鴻海也表示GB200第4季小批量出貨、明年首季放量。法人預期，台灣硬體廠下半年主要營收貢獻來自H100／H200，GB200從第4季開始貢獻營收。由於台積電CoWoS生產後至ODM最終測試出貨並認列營收仍需四到五個月，GB200硬體供應鏈營收，可望在明年首季開始擴張。

預期2025年AI GPU供應充足，四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出將隨AI需求持續成長。AI需求強勁，未來數月硬體供應鏈營收將大幅攀升。權證發行商表示，投資人若看好台積電、鴻海後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證，以小金搏大利。