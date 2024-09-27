奇鋐、雙鴻 四檔搶鏡

台股盤面類股輪動，散熱族群先前股價拉回修正後，近期又展開多頭攻勢。權證發行商表示，可挑奇鋐（3017）、雙鴻（3324）相關認購權證短線操作。

輝達的GTC大會引爆水冷商機，2025年水冷占AI滲透率45%商機可達1,300億元以上，對散熱族群業績帶來貢獻。奇鋐為氣冷及水冷散熱解決方案提供者，水冷預期2025年放量可望帶動營收及獲利持續成長；此外液冷式散熱、三折可折疊手機、AI手機、電動車散熱等話題也助長表現。

奇鋐越南廠今年6月已進入量產階段，2025年目標為貢獻營收8億美元；奇鋐與子公司富世達主要生產伺服器散熱與機構件及部分的筆電散熱產品。在客戶要求中國大陸產能移轉下，展望越南廠營收貢獻將逐步攀升至2025年占30%營收。GB200需求強勁，奇鋐擴充液冷產能，奇鋐越南廠3D VC月產能25萬組，與Cooler Master共同供應H100／H200 AI伺服器的市場需求。

奇鋐、雙鴻相關權證

雙鴻2024年營運成長動能來自AI伺服器規格升級、Eagle Stream 新平台市占率提升、VGA新品散熱升級、均熱片小量出貨等AI水冷產品Cold Plate於2023年出貨美系客戶之外，隨著企業級用戶及Tesla等需求陸續放量，預期2024年水冷產品營收占比提升至10~15%，2025年持續成長。

看好散熱族群後市表現的投資人，可利用價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品介入。