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10月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北27日電

台北股市今天下跌36.02點，收22822.79點。10月電子期收1227.40點，下跌9.90點，正價差5.08點；10月金融期收2090.40點，下跌22.60點，逆價差3.95點。

10月電子期以1227.40點作收，下跌9.90點，成交657口。11月電子期以1230.50點作收，下跌7.40點，成交1口。

電子現貨以1222.32點作收，下跌8.63點；10月電子期貨與現貨相較，正價差5.08點。

10月金融期以2090.40點作收，下跌22.60點，成交666口。11月金融期以2095點作收，下跌20點，成交3口。

金融現貨以2094.35點作收，下跌16.70點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差3.95點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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