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期貨商論壇／台積期 蓄勢再攻

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台積電示意圖。 圖／聯合報系資料照片

富邦期貨分析師曹富凱指出，綜合技術面與籌碼面來看，台股目前呈現量增，但外資期貨空單仍處於高水位，顯示避險情緒尚未消退。雖然台積電期貨目前處於季線上方，但短期內市場仍有獲利了結的賣壓風險。

技術分析顯示，台積電個股期貨仍在整理階段，預期在經過數周整理和籌碼沉澱後，後續有望再度上攻。

FOMC會議結束後，至11月5日美國大選前，國際市場仍面臨美國經濟成長動能不確定性，以及地緣政治風險等風險，但市場基本面的偏多格局依然穩固。

由於聯準會9月啟動新一輪降息循環，科技股預期將成為這一輪經濟政策最大受益者，尤其是台積電（2330）這類科技權值股，其增長動力有望進一步強化。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台積電 期貨交易 美國經濟

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