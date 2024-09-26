期貨商論壇／輕原油期 保守看待

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，OECD最新報告對今年全球經濟成長預測從3.1%上修至3.2%，中國人行宣布近期將下調存款準備率0.5%，市場持續觀望原油需求是否回升。但美國和法國將提議以色列和黎巴嫩真主黨之間停火三周，市場對利比亞原油供應受阻以及中東地緣政治風險的擔憂緩解下，宜保守看待輕原油價格表現。

歐元區9月綜合PMI初值48.9，為2月以來首次低於50榮枯線。德國9月綜合PMI由前月的48.4降至47.2，遜於市場預期的48.2。德國Ifo企業信心指數從前月的86.6降至85.4，遜於市場預估值86。歐元區綜合製造業採購經理指數PMI意外萎縮，以及中國經濟疲弱加劇對需求的擔憂，使得11月交割的輕原油期貨25日下跌2.6%，以每桶69.69美元做收。（國泰期貨提供）

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