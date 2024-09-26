台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（26）日高檔多空交戰，指數齊步震盪收紅。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加2,791口，攀升至3.7萬口，展望盤勢，目前技術面轉強，以震盪偏多格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續高檔整理。

台股近日走勢都是夜盤上漲，日盤開高後動能不足，後續震盪走弱的盤勢，昨天指數量能維持4,300億元左右水準，類股表現漲跌互見。盤面上，機器人類股走跌；航運部分，長榮、陽明、萬海開高後盤跌，而熱門航運ETF野村全球航運龍頭息收（00960）則因為溢價過高，昨天大幅收斂，開盤直接重挫逾15%，留意後續折溢價狀況。

高價股部分，力旺持續漲停，世芯與創意跌幅則較重，拖累指數走勢；散熱族群表現強勢，奇鋐、雙鴻漲幅超過6%；昨天加權指數終場上漲97點，收在22,858點。期貨部分，台指期昨天上漲165點、至22,957點，價差方面，正價差為98.19點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超273.24億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,266口至12,981口，其中，外資淨空單增加2,791口至37,081口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加4,174口至16,573口。

永豐期貨指出，近期盤勢明顯可以看出類股延續性依舊不佳，加權指數又較櫃買強勢，後續不排除出現指數獨強，中小類股倒貨的台積電獨強盤面。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股仍屬W多方型態，目前在8月底平台整理區不破下，短線台股的拉回仍可偏多操作。