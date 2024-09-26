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美光大漲 帶動史指創今年第42次新高、道瓊勁揚260點

全民權證／華城 挑價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
華城相關權證
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華城（1519）受惠電價調漲議題，加上台灣國際智慧能源周將於10月登場，吸引短多買盤進駐，股價反彈突破月線反壓後，以量滾量方式持續挑戰8月前波套牢壓力區，並蓄勢向季線靠攏。

法人指出，台電、綠電與外銷市場需求持續熱絡，帶動華城變壓器出貨水漲船高，目前開始接2027年以後訂單，外銷客戶採取簽長約方式合作，有利毛利率維持在高檔水準。華城外銷客戶上半年營收占比達45%至50%，法人看好明年攀升至50%以上，隨新增產能陸續開出，未來二至三每年產值可成長30%至40%。

權證發行商建議可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的權證。（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

外銷 權證 華城

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