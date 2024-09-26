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全民權證／陽明 選逾兩個月
陽明（2609）由於罷工風險提升，短期內股價表現看好。法人分析，中期來看，運價和供需狀況的進一步發展將取決於2025年第1季市場的變化。
美東港口勞資談判僵持，可能引發的罷工對運價產生正面影響，變動取決於罷工的持續時間，但具體上漲幅度難以預測。罷工的風險升溫，對短期貨櫃航運股股價帶來推動力。
法人分析，若不考慮罷工因素，2024年第4季屬於歐美市場的傳統淡季，運價可能會因需求下降而有所修正。市場預期2025年運價展望尚不明朗，可能需待2025年第1季才能有更清楚的趨勢預測。
投資人可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天以上的認購權證介入。（永豐金證券提供）
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