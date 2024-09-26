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全民權證／聯發科 兩檔帶勁

經濟日報／ 記者何佩儒整理
聯發科相關權證
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聯發科（2454）10月9日將發表天璣旗艦晶片新品，支援新一代生成式AI大語言模型（LLM）Llama 3.2，推升聯發科股價強勁上揚，昨（26）日上漲45元，收在1,270元。

據了解，此新款旗艦晶片應該就是天璣9400，而首款搭載該晶片的vivo X200系列也將於10月14日在中國發表。聯發科在法說會上表示，10月發表的新晶片可支援市場多數大型語言模型，有信心達成旗艦產品營收年成長超過50%目標。8月合併營收415.3億元，月減8.9％、年減1.7％；累計前八月營收3,479億元，創歷史次高。

看好聯發科的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期超過150天的權證，參與個股行情。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

晶片 聯發科

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