美時、科妍 權證四檔有潛利
生醫製藥業者美時（1795）、科妍（1786）在併購效益以及新產品推出等題材助攻，帶動營收雙雙攀高。生醫族群在此波漲勢中相對落後，由於長線仍看佳，法人表示，看好生醫族群的投資人，可透過權證以較低成本布局。
法人表示，複合藥廠美時約兩到三年就會有重量級產品上市，包括之前的戒毒癮藥物、抗血癌藥物，接下來關注2026年後的成長主力新款利基學名藥，預期美時未來三年營運將一路上揚。
美時在完成TEVA泰國子公司整併後，取得呼吸用藥與眼科用藥的特殊醫藥領域，並增加泰國藥房銷售通路，也著墨越南及其他東南亞的品牌學名藥，可望對業績成長有正面助益。美時前8月營收129.8億元，年增4.4%，創下歷來同期新高。
科妍8月營收8,586萬元，月增13%、年增6.6%，創歷史單月新高，已連續四個月交出月增的好成績。前八月累計營收5.6億元，年增25%，同樣寫下歷史新紀錄。法人表示，主因在於科妍的產品線日趨完整，另外則是國際化布局的效應發酵，包括關節腔注射劑在第2季於中美、中東、歐洲等陸續取得核可證後，帶動營運表現。
除關節腔注射劑外，科妍也在巴西市場規劃推出婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品、骨科防沾黏產品、一針劑型關節腔注射劑等三大產品，預計在明年第1季起將開始貢獻業績，搶攻南美洲市場。
看好美時與科妍的投資人，可挑選價內外20%之內、90天期以上的權證參與行情。
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