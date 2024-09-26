鴻海、大立光 權證押長天期

蘋果（Apple）iPhone16推升市場換機需求，台灣iPhone供應鏈將因規格升級和出貨增長而受益。法人建議，投資人可關注台灣的蘋果供應鏈以及AI伺服器廠商，包括鴻海（2317）、大立光（3008）等，相關權證可伺機布局。

2024年下半年，隨著Apple和華為推出新手機機種，全球市場需求顯著提升。法人分析，iPhone 16系列手機的規格和價格符合市場預期，iPhone 16的備貨量在2024年下半年將微幅年增至約8,500萬至9,000萬支，顯示市場強勁需求。

鴻海、大立光相關權證

鴻海在今年第3季的營收表現有望超出先前的財務預測。法人預估，第3季營收季增與年增約4~14%，但因7、8月營收表現優異，加上iPhone 16系列推動新機銷量，預期鴻海第3季營收將季增與年增超過15%。

法人預估鴻海第4季營收將再季增20%，此外，隨著AI伺服器需求的持續增長，預測鴻海2025年的總營收將實現年增22%。

大立光部分，法人指出，大立光維持先前的擴產計畫，預計在今年第3季完成設備安裝並於今年第4季開始生產。大立光對手機市場持謹慎樂觀態度指出，客戶對銷售量的預期仍較保守，但整體存貨水準已經有所改善；玻塑混合（G+P）的潛望式鏡頭已完成驗證，有望成為未來的營收成長動力。此外，部分銷量較小的手機開始升級其望遠鏡頭功能，顯示出市場對高階光學鏡頭的需求仍然存在。

看好鴻海、大立光後市的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過150天的權證介入。