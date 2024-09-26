10月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲97.21點，收22858.81點。10月電子期收1237.30點，上漲12.15點，正價差6.35點；10月金融期收2112.20點，上漲7.80點，正價差1.15點。
10月電子期以1237.30點作收，上漲12.15點，成交761口。
電子現貨以1230.95點作收，上漲8.20點；10月電子期貨與現貨相較，正價差6.35點。
10月金融期以2112.20點作收，上漲7.80點，成交374口。11月金融期以2115點作收，上漲7.60點，成交5口。
金融現貨以2111.05點作收，上漲5.61點；10月金融期貨與現貨相較，正價差1.15點。實際收盤價以期交所公告為準。
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