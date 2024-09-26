快訊

一聲巨響！淡江女宿廁所天花板掉落、輕鋼架塌陷 校方回應曝原因

賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟：迴避電價議題？

10月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北26日電

台北股市今天上漲97.21點，收22858.81點。10月電子期收1237.30點，上漲12.15點，正價差6.35點；10月金融期收2112.20點，上漲7.80點，正價差1.15點。

10月電子期以1237.30點作收，上漲12.15點，成交761口。

電子現貨以1230.95點作收，上漲8.20點；10月電子期貨與現貨相較，正價差6.35點。

10月金融期以2112.20點作收，上漲7.80點，成交374口。11月金融期以2115點作收，上漲7.60點，成交5口。

金融現貨以2111.05點作收，上漲5.61點；10月金融期貨與現貨相較，正價差1.15點。實際收盤價以期交所公告為準。

期貨 金融期 電子期

延伸閱讀

彰縣府行政大樓耐震補強 縣府廣場10月起封閉

台中人妻直播主裝單身...狠騙癡心男199萬 判10月要入獄

大數據 美國、印度、巴西股市歷年10月表現佳

台積電嘉義封裝廠挖到遺址 南科估10月清理完畢、明年第3季如期裝機

相關新聞

芝加哥期交所黃豆11月期貨合約結算價 觸及近七周以來高點

巴西乾燥的天氣推遲了黃豆的播種時程，以及美國黃豆收成規模的不確定性增加，引發市場擔憂供需失衡，促使避險基金將空頭部位進行...

期貨商論壇／鴻海期 伺機布局

鴻海（2317）是全球最大的電子製造服務（EMS）提供商之一，業務涵蓋電腦、通信、消費電子產品等領域。作為全球科技製造業...

期貨商論壇／生技期 短線震盪

台灣人口高齡化問題加劇，依內政部最新公布統計顯示，今年1至8月出生數為8萬5,941人，台灣新生兒數恐失守去年13萬人的...

鴻海、緯創 瞄準長天期

人工智慧（AI）概念股再度躍居台股盤面焦點，法人點名鴻海（2317）、緯創（3231）等將自11月開始出貨GB200運算...

台光電、華通 四檔風光

台光電（2383）、華通（2313）等PCB供應鏈，在伺服器等需求暢旺下，法人看好下半年營運，權證券商建議，可利用中長天...

全民權證／台燿 選價內外15%

台燿（6274）在800G交換器M8材料、低軌衛星M6+M2混板材料都將於下半年貢獻營收，有望帶動稼動率走高與產品組合優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。