全民權證／台燿 選價內外15%
台燿（6274）在800G交換器M8材料、低軌衛星M6+M2混板材料都將於下半年貢獻營收，有望帶動稼動率走高與產品組合優化，後市營運可期。
戴爾推出新一代通用伺服器CPU運算核心數量為四年前舊款的2.5~3倍，可取代三至五台舊款伺服器，能耗較舊款伺服器改善25~35%，台燿等伺服器供貨銅箔基板廠營運可望同步沾光。展望2025年，戴爾800G 交換器出貨量將超越400G機種、TrendForce預估AI伺服器出貨量成長約25%，台燿M8 CCL材料占比將由今年第2季約5%提升至約7%，M7也由第2季約15%提升至約18%，有利產品組合優化。
投資人若看好台耀後市股價表現，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）
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