全民權證／朋程 押逾二個月

朋程（8255）第2季營業利益創高至2.37億元，季增94%、年增518%，本業獲利顯著優於預期。雖第2季稅後純益下滑至2.1億元，主因是業外差異所致，單季每股純益（EPS）2.13元。

受惠燃油車、油電車銷量回升，帶動高效能車用二極體、48V Mosfet Module今年以來出貨明顯增長，朋程7、8月單月營收約6.6~6.7億元，優於去年同期。此外，考量中國金九銀十的旺季效應，市場預期9月營收有望再走升至20.5億元，季增7%、年增27%。然而，由於匯率不若前季友善，預期毛利率30.7%，稅後純益2.4億元，季增11%、年增19%，單季EPS為2.3元。

看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期二個月以上的商品介入。（凱基證券提供）