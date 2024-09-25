台光電、華通 四檔風光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台光電、華通相關權證 圖／經濟日報提供
台光電、華通相關權證 圖／經濟日報提供

台光電（2383）、華通（2313）等PCB供應鏈，在伺服器等需求暢旺下，法人看好下半年營運，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台光電隨一般伺服器出貨持續增加、800G交換器第3季量產、加上手機進入出貨旺季，顯示營收與毛利率可望持續向上，市場預估本季營收166.8億元，季增8%、年增40.5%，毛利率28.9%，稅後純益26.9億元，季增10.7%、年增33.3%，每股純益（EPS）上看7.8元。全年營收預估610.5億元，年成長47.8%，毛利率28.43%，稅後純益96.2億元，年增75.3%，EPS為27.9元。

展望2025年，台光電的AI伺服器將成為主要營收貢獻來源；另外，800G交換器市占逐步提升，其餘手機、一般伺服器、車用等產品，市場也看好成長；預估2025營收681億元，年成長11.5%，稅後純益111.5億元，年增15.9%，EPS進一步成長至32.3元。

華通8月營收月增4.2%、年增8.4%，因第3季為美系大客戶產品出貨旺季，各大產品線稼動率將逐步滿載，市場預期全季營收210.2億元，季增24.5%、年增7.3%，稅後純益19.4億元，季增68.6% 、年增15.6%，EPS為1.6元。

隨低軌衛星營收可望微幅超越原先130~140億元的預期，市場預估華通全年營收758.5億元，年成長13.1%，稅後純益61.8億元，年增48.2%，EPS為5.2元；2025年估全年營收848.9億元，稅後純益82.7億元。

台光電 營收

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