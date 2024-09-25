鴻海、緯創 瞄準長天期

人工智慧（AI）概念股再度躍居台股盤面焦點，法人點名鴻海（2317）、緯創（3231）等將自11月開始出貨GB200運算板，為相關ODM廠受惠首選，三大法人近兩個交易日同步布局緯創，鴻海更獲三大法人同步連四天買超，後續有望擔綱盤面主流股。

本國投顧法人推出最新全球伺服器出貨量預測，預估2024、2025年全球伺服器出貨量將分別達到1,380萬台、1,500萬台，年成長13%、8%。根據估算，2024年通用型伺服器出貨量將年成長4%，2025年再成長4%。至於焦點AI伺服器，2024年、2025年出貨量將以滲透率7% 、12%達到100萬、170萬台。在所有AI伺服器中，輝達（NVIDIA）占比最大，2024年約47%，2025年在63%左右，盤踞龍頭寶座，其次是Google和亞馬遜。

鴻海、緯創相關權證 圖／經濟日報提供

根據投顧法人調查供應鏈發現，輝達B200機架系統交貨時程延後到明年第1季，因而推估新設計驗證結果將在10月初出爐，如果結果正面，鴻海和緯創GB200運算板可於11月中下旬交貨，並於明年第1季開始交貨GB200機架系統；亦不排除鴻海今年底前有可能送出一些機架，作為生產驗證測試（PVT）樣品。

鴻海昨天開高後維持高檔震盪，終場上漲5.5元收188.5元，漲幅達3.01%，居前五大權值股之冠。緯創股價在昨天持續上揚，上漲1.95%，收在104.5元。看好鴻海、緯創的投資人，可運用價內外5%以內、180天以上的長天期權證參與行情。