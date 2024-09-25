期貨商論壇／生技期 短線震盪
台灣人口高齡化問題加劇，依內政部最新公布統計顯示，今年1至8月出生數為8萬5,941人，台灣新生兒數恐失守去年13萬人的水準，再創新低。
然而，高齡化問題迫切需要生技業的進步與發展，生技技術的創新不僅能提高老年人的健康與生活質量，還能減輕社會和經濟的負擔。此外，通過藥物研發、基因療法、再生醫學及智慧健康管理等方式，生技產業將在解決高齡化問題中發揮關鍵作用，是值得關注的重點產業。
臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，契約規模約為21萬元，保證金為15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。
以技術面來看，臺灣生技期貨近期在4,300點關卡附近狹幅震盪，已經箱型震盪整理將近兩個月，然而均線糾結尚未出現明顯的方向，因此短線維持區間震盪的機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）
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