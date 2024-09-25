期貨商論壇／鴻海期 伺機布局

鴻海（2317）是全球最大的電子製造服務（EMS）提供商之一，業務涵蓋電腦、通信、消費電子產品等領域。作為全球科技製造業的龍頭，鴻海集團以強大的製造和供應鏈整合能力著稱，客戶包括蘋果、微軟等科技巨頭。

鴻海藉由布局不同區域來減輕地緣政治風險並提升生產靈活性。根據最新資訊，鴻海已在中國、印度、東南亞、北美等地設有生產基地，並且首次在巴西生產iPhone 16，這是歷來第一次蘋果新機發售初期就在南美洲生產，標誌著鴻海在全球供應鏈多元化的進一步推進。

且隨著全球半導體需求不斷增長，鴻海在這一領域的投資與布局變得更加積極，正評估在歐洲設立先進半導體封裝廠，此舉不僅進一步提升了鴻海的半導體戰略地位，還為公司在全球半導體產業鏈中的影響力加分。

鴻海8月財營收達5,483億元，創下歷年同期新高，年增32.8%，且前八月累計營收達3.9兆元，亦為歷史新高。鴻海在全球範圍內的多元化產品布局，包括AI雲端伺服器、電腦終端產品等，均呈現強勁增長，這反映了其產品線的廣泛性與市場需求的強勁增長。

鴻海全球布局、多元化策略及在新興技術領域的積極擴展，將有助於未來營運持續成長，看好鴻海後市的投資人，可透過個股期貨進行布局。（兆豐期貨提供）