群益期貨新增19檔美股CFD標的 涵蓋AI科技巨頭與熱門ETF

美股交易熱絡，台灣期交所日前公告新增19檔美股與ETF為可交易個股選擇權。群益期貨（6024）同步新增相關標的為美股差價合約（CFD）的連結標的，投資人可透過「群益CTA」及「奈米交易王」兩大槓桿保證金交易平台進行交易。

美股今年在AI題材及美聯準會降息預期推動下，成為台灣投資人關注焦點。根據統計，2023年透過國內複委託投資美股與ETF的成交金額達新台幣3.08兆元，今年前七月更達3.06兆元，年底有望突破5兆元大關。

為回應投資人對美股市場需求，台灣期交所於9月12日公告更新「期貨商得受託從事期貨交易之國外期貨交易契約」，新增19檔美股與ETF為可交易的個股選擇權，其中，包括12檔美股與七檔ETF。

群益期貨表示，新增的美股CFD標的中，具亮點的公司包括元宇宙與社群媒體巨頭Meta（META）、AI伺服器大廠美超微（SMCI）、全球最大網路租車與外送平台優步（Uber），以及美國最大加密貨幣交易所Coinbase（COIN）。

此外，投資人亦可交易三倍做多Nasdaq指數的ProShares UltraPro QQQ（TQQQ）與三倍做空Nasdaq指數的ProShares UltraPro Short QQQ（SQQQ）。

其他備受關注的ETF，還包括投資等級公司債iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond（LQD）、高收益公司債iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF（HYG），和美國房地產指數ETF iShares U.S. Real Estate ETF（IYR）。

美股CFD提供投資人透過槓桿參與美股漲跌，類似於台灣的股票期貨，靈活特性讓投資人操作多空雙向，無論股市上漲或下跌都可獲利，是一般美股複委託所無法提供的功能。

群益期貨指出，CFD不僅適合當沖或波段操作，亦可作為美股看空或持有現貨的避險工具，特別在近期市場波動加劇的環境下，為投資人增加更多選擇與勝算。

群益期貨作為金融市場的領導者，率先推出一倍槓桿美股CFD，專為希望參與美股但又避免高槓桿風險的投資者設計，因未使用槓桿，可長期持有且無需支付額外的財務費用，交易體驗與現股交易幾無差異，但享有更低的交易成本優勢。