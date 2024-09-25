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10月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北25日電

台北股市今天上漲329.82點，收22761.60點。10月電子期收1225點，上漲17.6點，正價差2.25點；10月金融期收2103.8點，上漲7.8點，逆價差1.64點。

10月電子期以1225點作收，上漲17.60點，成交521口。11月電子期以1224.90點作收，上漲16.60點，成交1口。

電子現貨以1222.75點作收，上漲19.92點；10月電子期貨與現貨相較，正價差2.25點。

10月金融期以2103.80點作收，上漲7.80點，成交390口。

金融現貨以2105.44點作收，上漲9.31點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差1.64點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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