全民權證／達發 兩檔活跳跳
達發（6526）受惠藍牙音頻產品需求穩健，高階產品出貨比重提升、平均銷售單價（ASP）上揚，推動營收成長的主要驅動力之一。今年第3季的營收預計將季增約12%、年增43%，達到約55億元，全年營收增長約35~40%。
法人指出，達發的固網寬頻業務隨著中國電信運營商的PON晶片出貨穩定，且公司成功切入新的運營商客戶，10 GPON晶片出貨比重持續提升，預計固網寬頻業務的營收將保持穩定增長。此外，由於藍牙音頻產品2024年強勁增長，且未來可能拓展至資料傳輸等其他應用，進一步推動該產品線的成長。
看好達發後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主。
（國泰證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言