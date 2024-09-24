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全民權證／胡連 可挑逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
胡連相關權證
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胡連（6279）受惠中國大陸車市旺季，9月營收可望創高，第3、4季營收可望逐季走升，明年度業績有望再創高。

胡連在大陸的自主品牌客戶持續擴大市占，加上受惠大陸國產替代效應，且新產品高頻高速高壓連接器貢獻提升，預期大陸市場營收將繼續保持偏強的增速，是公司營運成長的主要引擎。

此外，胡連在歐洲市場有機車線束訂單挹注，美國市場則有PCB BOX的新訂單於下半年開始出貨。其他市場如印度、印尼等地區斬獲新訂單，台灣則有電動巴士的線束訂單挹注， 預估2025年合併營收將再提升，年度毛利率預計回升至34%。

權證發行商建議，投資人若看好胡連後市表現，可買進價外20%以內、有效天期150天以上的商品參與行情。

（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 胡連

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