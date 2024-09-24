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全民權證／長榮 押寶價外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
長榮相關權證
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長榮（2603）因第3季為歐美航線傳統旺季，第3季艙位需求持穩。

市場關注美國碼頭工人是否罷工議題，美國總統拜登已表態不干預美東碼頭罷工事件，所以美東碼頭罷工機率非常高，時間長、短皆對於物流供應鏈產生衝擊

市場預估，這次如果真的罷工，影響會擴及到全球市場。此外，鴻海危機持續發酵，北美與亞洲港口依然面臨船期延誤問題，以及2025年農曆新年較往年提早，預計今年第4季的貨運量將保持穩定；要返回紅海必須要等到中東地緣政治問題解決，在船舶行駛安全下才會重返，預計明年美國線的長約價格會比今年好。

權證發行商建議，看好長榮後市表現的投資人，可挑選價外20%以內、有效天期三個月以上的商品入手。

（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

碼頭 罷工 美國

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