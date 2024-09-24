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定穎、義隆 選價內外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
定穎投控。圖／公司提供
定穎投控。圖／公司提供

定穎投控（3715）、義隆（2458）今年下半年營運可望優於上半年，權證發行商表示，法人近期加碼布局下，可伺機挑長天期的相關認購權證操作。

定穎投控之前在法說會中提到，希望成為高階客戶在泰國最重要供應商，泰國廠並已取得泰國投資促進委員會（BOI）免稅申請並於8月開始量產，每月開出10萬呎、年底前開出50萬呎，後續五成產能規畫伺服器與網通產品，希望成為AI應用重要生產基地。目前看下半年營運整體可望優於上半年。

由於稼動率今年第2季約九成至九成五，第3季也達約九成，定穎的產品均價有望逐季提升，汽車板訂單維持一至1.5個月。第3季客戶訂單已見溫和復甦，預估汽車、網路通訊及伺服器、儲存裝置、電腦及周邊都有成長。

在定穎的網路通訊及服務器產品類型中，網通卡繼續積極放量，AIASIC加速卡也已通過認證目前小量生產中。這些產品多為高階HDI的設計，對獲利有正向的貢獻。

義隆方面，今年8月合併營收11.89億元、月增8.2％；第3季合併營收逾30億元、季增2％至8％。義隆受惠於AI PC客戶備貨商機，第4季有望維持高檔，法人研判明年在AI PC訂單動能有機會大增下，有望賺進超過一個股本。此外，義隆受惠於PC在作業系統升級到Windows 11後將搭載多指觸控功能，將推動觸控板規格升級潮。

權證發行商建議，若看好定穎投控、義隆等中小型股後市表現，可買進價內外20%以內、有效天期120天以上的商品，靈活操作以擴大獲利空間。

AI 義隆

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