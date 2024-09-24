期貨商論壇／生技期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美聯準會9月FOMC會議宣布降息2碼，1碼為了就業、1碼則為通膨，但主席鮑爾表示，降息2碼並非常態，美股、亞股陸續反彈回應降息舉措。

日本央行則不調整貨幣政策，但今年底前恐仍會做出升息決定；另一方面，中東地緣政治再度惡化，黎巴嫩真主黨與以色列衝突加劇，此次傷亡也是2006年以黎戰爭最慘重傷亡，二者也更接近全面戰爭；另外，因中國經濟仍復甦緩慢，造成原油價格呈現較震盪的格局。

在台股方面，相關類股反應美國降息的利多，指數再次重回22,000點大關，而台灣央行接續聯準會公布新的利率政策，實行第七波打房計畫，使前波主流營建類股連日重挫，未來恐須注意第4季是否還有第八波打房計畫。在生技指數方面近期走勢偏弱，在技術面上，恐要注意是否會跌破半年線甚至是年線，若跌破年線、長線格局恐走空。

若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技 降息

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