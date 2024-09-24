期貨商論壇／航運期 買盤搶進

根據過往經驗，若不發生意外的地緣事件，運價指數短期內難出現V轉強升，導致過去一段時間航運類股表現相對疲弱。不過美國國際碼頭工人協會（ILA）表示，如果未能與美國海事聯盟（USMX）在9月30日合約到期前達成新的勞資協議，其25,000名成員將罷工。由於勞方罷工已迫在眉睫，市場預期後續運價有望回升，加上長榮日前法說釋出第3季營運狀況有機會優於第2季，使貨櫃三雄多方買盤搶進。

昨（24）日早盤指數弱勢震盪，罕見出現航運三雄分別占據指數正貢獻排行的前三名，航運類股維持一貫的高連動性，貨櫃、航空、散裝皆有所表現。終場萬海更是攻上漲停，長榮與陽明則都有接近5%的漲幅。觀察技術面，從今年8月初全球股市重挫以來，航運股震幅相對較小，因此各期均線乖離明顯壓縮呈現糾結型態。而昨貨櫃三雄長紅突破站上所有均線，整體均線格局良好。若未來幾周運價回穩，貨運三雄有望挑戰今年高檔區間。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者王皓正整理）

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